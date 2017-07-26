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Samsun'da silahla yaralama zanlısı tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsunda silahla yaralama zanlısı tutuklandı

26 Temmuz 2017 13:36

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.Ç.(24) sol bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.Ç., ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırganlar ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili U.K.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Olayın eski husumetten dolayı meydana geldiği ileri sürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan U.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, silahla yaralama, tutuklama, zanlı


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