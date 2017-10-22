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Samsun'da silahlı çatışma: 2'si ağır 4 yaralı

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Samsunda silahlı çatışma: 2si ağır 4 yaralı

22 Ekim 2017 22:27
Samsun'da silahlı çatışma: 2'si ağır 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem K.(47) ile Ümit K.(37) arasında çıkan tartışma sonrası taraflar olay yerinden ayrılıp tabanca ve tüfekle geri döndü. Çıkan çatışmada tabancayla ateş açan Ümit K., Muharrem K. ile eşi Hacer K. (51) ile olay yerinde bulunan ve 6 ay önce geçirdiği trafik kazasında belden aşağısı felç olup tekerlekli sandalyede oturan Sinan Ç.'yi (30) kazada sırtından vurdu.

Muharrem K.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Ümit K. ise ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Ümit K. ve Sinan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muharrem K. ile Hacer K., ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Muharrem K.'nin kendilerini vuran Ümit K.'nin tabancasını olay yerinde yerden aldığı ve hastanede kendi olayda kullandığı tüfekle birlikte polise teslim ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay

Etiketler: Samsun, silahlı çatışma

 

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