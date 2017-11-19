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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsunda silahlı saldırı: 1 ölü

19 Kasım 2017 21:07

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Kalyon Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı dükkanı sahibi 4 çocuk babası Doğan Kılınç (41), yanında akrabası Çetin Kılınç ile birlikte sokakta yürüdükleri bir sırada silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sırasında Çetin Kılınç kendini yere atarak saldırıyı yara almadan atlatırken, vücuduna kurşun isabet eden Doğan Kılınç ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan Kılınç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anını anlatan Çetin Kılınç, "Bir yeğenim ile birlikte yürüyorduk, ateş ettiler. Ben kendimi yere attım bana gelmedi. Kendimi yere atmasam beni de vuruyordu. 4-5 el ateş etti. Kaçarken bir elde havaya ateş etti. Bize silahlı saldırı düzenleyen 2 kişiydi. Birinin Serkan D. olduğunu gördüm" dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: Samsun, silahlı saldırı

 

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