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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir genç yaralandı.

Samsunda silahlı saldırı: 1 yaralı

28 Ekim 2016 22:32

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla açılan ateş sonucu sol kasığından ve sol bacağının diz altından vurulan 25 yaşındaki C.M. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
C.M., silahlı saldırganın otomobilden ateş açıp kaçtığını söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: silahlı saldırı


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