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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da kavga sırasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi vurularak hastanelik oldu.

Samsunda silahlı saldırı: 1 yaralı

15 Aralık 2016 16:14

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişinin saldırısına uğrayan M.D.(54), silahla sol bacağından vuruldu. Silahla yaralandıktan sonra da darp edilen M.D., başından yaralanarak kanlar içinde kaldı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.D., tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı K.M.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, silahlı saldırı


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