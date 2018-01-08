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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı...

Samsunda silahlı saldırı: 1 yaralı

08 Ocak 2018 22:59

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki E.G., sol bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.G.'nin kurşunun sol bacak baldırına giriş çıktığı tespit edildi. Polis silahlı saldırıyı O.K.'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olaydan sonra yaya olarak kaçan O.K.'yi yakalama çalışması devam ediyor.

Muhammer Ay
 

 

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