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Samsun'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Samsunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

23 Temmuz 2017 00:33

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Aktuğbey Tekcan (20) ile Murat Aşar olay yerinde hayatını kaybederken, Göktuğbey Tekcan (18) ile Mustafa Semercioğlu (26) ise yaralandılar.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Göktuğbey Tekcan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Semercioğlu ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiler. Göktuğbey Tekcan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay
 


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