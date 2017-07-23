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Samsun'da silahlı saldırı: 3 ölü

Samsun'da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi.

Samsunda silahlı saldırı: 3 ölü

23 Temmuz 2017 00:33

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Alptuğbey Tekcan (20) ile Murat Aşar hayatını kaybetmiş, Göktuğbey Tekcan (18) ile Mustafa Salih Semercioğlu (26) ise yaralanmıştı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ilk müdahaleleri sonrası Göktuğbey Tekcan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mustafa Salih Semercioğlu ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Göktuğbey Tekcan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda ölü sayısı 3'e çıkarken, olayda hayatlarını kaybeden Göktuğbey Tekcan ile Alptuğbey Tekcan'ın kardeş oldukları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay


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