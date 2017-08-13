Diğer
Kategoriler

Samsun'da silahlı saldırı: 3 yaralı...

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul pompalı tüfekle vurularak hastanelik olurken, baba-oğlu tüfekle vurduğu ileri sürülen 17 yaşındaki genç de bıçaklanarak hastanelik oldu.

Samsunda silahlı saldırı: 3 yaralı...

13 Ağustos 2017 11:50
Samsun'da silahlı saldırı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Teknepınar Mahallesi'nde akşam saat 23.00 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki H.S., tartıştığı Y.G.(39) ile oğlu A.G.'ye (19) pompalı tüfekle ateş açarak her ikisini de bıçaklarından yaraladı. Bu sırada yaralıların arkadaşı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki Ö.K. de silahla yaralama yapan H.S.'yi karnından ve bacağından bıçakladı. Bıçaklanan H.S., özel bir hastaneye, silahla yaralanan baba-oğul ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, baba-oğlu tüfekle yaralayan H.S.'yi hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. H.S.'yi bıçaklayıp kaçtığı ileri sürülen Ö.K. ise Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, silahlı saldırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç