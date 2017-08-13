Samsun'da silahlı saldırı: 3 yaralı...

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Teknepınar Mahallesi'nde akşam saat 23.00 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki H.S., tartıştığı Y.G.(39) ile oğlu A.G.'ye (19) pompalı tüfekle ateş açarak her ikisini de bıçaklarından yaraladı. Bu sırada yaralıların arkadaşı olduğu ileri sürülen 19 yaşındaki Ö.K. de silahla yaralama yapan H.S.'yi karnından ve bacağından bıçakladı. Bıçaklanan H.S., özel bir hastaneye, silahla yaralanan baba-oğul ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, baba-oğlu tüfekle yaralayan H.S.'yi hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. H.S.'yi bıçaklayıp kaçtığı ileri sürülen Ö.K. ise Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay