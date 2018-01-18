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Samsun'da silahlı saldırı olayına karışan 3 kişi yakalandı

Samsun'da bir kişiye otomobilin içinde silahlı saldırı düzenlenmesi olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsunda silahlı saldırı olayına karışan 3 kişi yakalandı

18 Ocak 2018 13:01

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bar çıkışı aracıyla seyir eden bir başka otomobilden N.S.'ye silahlı saldırı düzenlendi. N.S. saldırıda yara almazken aracına kurşun isabet etmesi sonucu madde hasar meydana geldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.F.T.(32) ile aynı araçta bulunan A.K.Y.(22) ve araç sürücüsü O.Y.'yi (27) 1 adet 7.65 mm çaplı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay

Etiketler: Samsun, silahlı saldırı

 

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