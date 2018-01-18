Samsun'da silahlı saldırı olayına karışan 3 kişi yakalandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bar çıkışı aracıyla seyir eden bir başka otomobilden N.S.'ye silahlı saldırı düzenlendi. N.S. saldırıda yara almazken aracına kurşun isabet etmesi sonucu madde hasar meydana geldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.F.T.(32) ile aynı araçta bulunan A.K.Y.(22) ve araç sürücüsü O.Y.'yi (27) 1 adet 7.65 mm çaplı tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay