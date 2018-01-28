Diğer
Kategoriler

Samsun'da silahlı saldırıda caminin kapısına kurşun isabet etti

Samsun'da mahalleli gençlere düzenlenen silahlı saldırıda olayda ölen ve yaralanan olmazken tabancadan çıkan kurşunlardan biri caminin kapısına isabet etti.

Samsunda silahlı saldırıda caminin kapısına kurşun isabet etti

28 Ocak 2018 23:52

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi içinde 2 kadının olduğu otomobilde mahalleye gelip burada kadınlardan birini araçtan aşağı attı.

Mahalleli gençler olaya müdahale ederek kadını araçtan atan şahsı uyardılar. Araçtaki şahıs tabancasını ateşleyerek Düvecik Merkez Camisinin önünde duran gençlerin üzerine doğru tabancayla ateş attı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken tabancadan çıkan kurşunlardan biri caminin kapısını isabet etti. Silahlı saldırgan araçtan attığı kadını araca alıp olay yerinden kaçtı. Olay polise haber verildi. Polis caminin kapısına isabet etmiş kursun izi tespit ederken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammer Ay
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç