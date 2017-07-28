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Samsun'da silahlı suç çetesine operasyon: 20 gözaltı

Samsun'da polisin suç çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Samsunda silahlı suç çetesine operasyon: 20 gözaltı

28 Temmuz 2017 13:48

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un merkez ilçeleri ile Bursa'da bu sabah organize silahlı suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Samsun'da 19 kişi, Bursa'da ise 1 kişi olmak üzere toplam 20 kişi "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek ve örgüte üye olmak" suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, silahlı çete


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