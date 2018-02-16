Samsun'da Stephane Blet&Voca Voıce konseri

Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesinin sponsorluğunda konser veren Stephane Blet ve Voca Voice Acapella Grubu konser sırasında seyirciyle bütünleşti. Sahnede önce Fransız Piyanist Stephane Blet ardından Acapella Grubu Voca Voice yer aldı. Piyanist Blet’in samimi tavırları dikkat çekerken seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Piyanistin müthiş dinletisi sonrası Acapella Grubu Voca Voice yabancı ve Türkçe şarkıları kendilerine özgü seslendirdi, zaman zaman seyircinin de eşlik ettiği şarkılarla keyifli anlar yaşandı.

“Bizce sanat size en iyi şekilde bakmak”

Konser alanında Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi stant açıp, misafirlere ikramlarda bulundu. Liv Grubu, “Bizce sanat size en iyi şekilde bakmaktır” mesajını verdi. Organizasyonun sonunda Fransız Piyanist ve Acapella Grubu bu stantları ziyaret etti.

“Samsun, kıymetli Türkiye’nin kıymetli şehirlerinden”

Türkiye hayranlığıyla bilinen Fransız Piyanist Stephane Blet, “Samsun, Kıymetli Türkiye’nin sanata değer veren kıymetli şehirlerinden biri. Samsun gerçekten çok güzel bir şehir. Bu tür sanat organizasyonları sıklıkla gerçekleştiği sürece güzel yerlerde olan toplumumuz ve Türkiye daha da güzel yerlerde olacak. Samsun halkı, seyirci beni çok güzel karşıladı adeta bütünleştik. Müziğimin ruhunu hissettirebildiysem ne mutlu bana, benim için çok keyif vericiydi. Voca Voice Acapella Grubu şahaneydi sahnede bir bütün olduk” dedi.