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Samsun'da suç örgütü şüphelisi 10 kişi tutuklandı

Samsun'da suç örgütü şüphelisi 29 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsunda suç örgütü şüphelisi 10 kişi tutuklandı

20 Temmuz 2017 10:01

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 3 ay süren çalışmalar sonucu 7 gün önce Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve diğer polislerin de desteğiyle silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. Samsun merkezli Bafra ve 19 Mayıs ilçesi ile İzmir'de 300 polisin katılımıyla 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü lideri Samsun Bafralı Sedat Şahin'in adamı olduğu iddia edilen, suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Eyüp A. ile birlikte toplam 29 kişi çok sayıda silahla birlikte gözaltına alınmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde 6 gün süren sorgularının ardından 29 kişi dün sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Duruşma gece geç saatlere kadar devam etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren çete lideri olduğu ileri sürülen Eyüp A. ile birlikte G.A., S.E., Ö.D., U.E., N.Y., M.O., B E., R.B. ve A.S. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 19 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, suç örgütü


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