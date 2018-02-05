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Samsun'da Suriyeli gençleri bıçaklayanlar mahkemece serbest

Samsun'da Suriye uyruklu 2 genci bıçakla yaraladıkları iddia edilen 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Samsunda Suriyeli gençleri bıçaklayanlar mahkemece serbest

05 Şubat 2018 18:18

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Suriyeli Ethem E.(16) bacağından, Alaa A.(15) ise göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ramazan S.(20) ve S.A.'yı (18) yakalayarak gözaltına aldı. S.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Ramazan S. ve S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ramazan S. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.  

Muhammer Ay

Etiketler: Samsun, Suriyeli gençler

 

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