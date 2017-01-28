Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Samsun'da sürücülerin karla zorlu imtihanı

Samsun'da sürücülerin karla zorlu imtihanı

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Samsunda sürücülerin karla zorlu imtihanı

28 Ocak 2017 12:11
Samsun'da sürücülerin karla imtihanı - Tıkla İzle

Yer yer kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde yollarda kar ve buzlanma meydana geldi. Kara saplanan bazı araçların imdadına Büyükşehir Belediyesi karla mücadele araçları yetişirken, yolda kalan bazı araçlar ise traktörlerle çekildi. Buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan sürücülere vatandaşlar da duyarsız kalmayarak araçlarını iterek destek verdi. Yollarda kayan ve patinaj yapan araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Buzlu yollarda zor anlar yaşayan araçları patinaj eden sürücüler, tuzlama çalışması yapılmasını istedi. Zaman zaman ilginç görüntülerin meydana geldiği buzlu yollarda araçları kalan gençler ise, “Rezil olduk. Bizim gibi gençlere araba ittiriyorlar” diyerek gülmekten kendilerini alamadılar.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ise yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçe merkezinde 2, kırsal kesimde ise 5 karla mücadele aracı ile yol temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bafra’da kapalı yol bulunmuyor.

AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

Etiketler: Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele, Samsun kar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 6°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!