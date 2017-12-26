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Samsun'da taksi takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da ticari taksinin yoldan çıkıp takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.

Samsunda taksi takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

26 Aralık 2017 09:16

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 59. kilometresi Yerli mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ayhan (44) yönetimindeki 24 T 1153 plakalı ticari taksi, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yolun sağına yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Ayhan ile Gül Gül (31) ve 5 yaşındaki Rüstem Hüseyin Sefil ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü Mustafa Ayhan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mustafa Ayhan Samsun'daki hastaneye geldiğinde öldüğü tespit edildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

 

Etiketler: Samsun

 

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