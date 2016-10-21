İlçelerdeki taşkın riski taşıyan derelerin ıslahına 2017 yılında da devam edeceklerini altını çizen Kamil Demircioğlu, “2013- 2016 yılları arasında Samsun şehir merkezinde Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçesinde, taşkın riski taşıyan derelerin ıslahlarına 110 milyon TL harcama yapıldı. Atakum ilçesinde Çobanlı (Kuru Zeytin) Deresi ile Canik İlçesinde ise Yılanlı Dere’de ıslah çalışmaları devam ediyor” dedi.

Havza’da taşkın riski taşıyan dereler ıslah ediliyor

Kamil Demircioğlu, Havza ilçesinde taşkın riski taşıyan Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslahı inşaatına başladıklarını açıkladı. Havza İlçesi Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin yapım işi inşaatı işinin 3 milyon 500 bin TL’ye mal olacağını söyleyen Kamil Demircioğlu, “30 Eylül 2015 tarihinde aşırı yağışlar sonucu derelerin taşması ile Havza ilçemizde afet meydana gelmişti. Kamu binaları ve konutlar yaşanan afet nedeniyle maddi zarara uğramıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile aralarında benim de bulunduğum, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile ilçede incelemelerde bulunmuştu. Afette yaraların sarılması için SASKİ olarak personellerimizle müdahalede bulunduk. Yaşanan afet sonucu Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’ın talimatları ile ilçe merkezindeki Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin, ıslah edilmesine karar verildi. İlçede taşkın riski taşıyan, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslahı 5 Ağustos 2016 tarihinde start aldı” diye konuştu.

Havza ilçesinde can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz eden ve taşkın riski taşıyan Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslah çalışmalarının yoğun tempoda devam ettiğini kaydeden Demircioğlu, şunları söyledi: “Hamza Deresinin betonarme imalatları tamamlandı. Vatandaşların güvenliği açısından panel çitler önümüzdeki günlerde yapılacak. 9 ve 11 nolu derelerde ise betonarme inşaatı çalışmaları ise sürüyor. 9 nolu derenin, TCDD menfeziyle birleştiği yerde mevcut adliye binası bulunmakta ve taşkında en çok etkilenen kamu binalarında biridir. 11 nolu dere ise, ilçede can ve mal yönünden tehlike arz eden ve maddi zarara neden olmasından dolayı, acil olarak ıslah edilmesi gereken derelerin başında gelmektedir. Havza’da derelerin ıslah çalışmalarını 29 Ekim 2017 tarihine kadar tamamlanmayı hedefliyoruz.”

SASKİ tarafından ıslahı yaptırılan derelerin betonarme imalatlarının inşaatı aşamasında mühendisler tarafından kontrolden geçirildiğini ifade eden Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt ise şu bilgileri verdi: “Hamza Deresi’nin 360 metre uzunluğunda, 1,5 metre yükseklik, 1,5 metre genişliğinde açık kesit ve 1,5 X 1,5 kapalı kesitten oluşuyor. 9 nolu derenin 650 metre uzunluğunda, 1,5 metre yükseklik, 2 metre genişlik açık kesit ve 2 X 2 metre yüksekliğinde kapalı kesitten oluşmaktadır. 11 nolu dere ise 1100 metre uzunluğunda, 2 metre yükseklik 1,5 metre genişlik açık kesit ve 1,5 metre genişlik, 2 metre yüksekliğinde kapalı kesitten oluşmaktadır.”