Samsun’da tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaza, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobile 46 NH 289 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Şahin Binici