Diğer
Kategoriler

Samsun’da tır otomobile çarptı: 4 yaralı

Samsun’da tırın bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Samsunda tır otomobile çarptı: 4 yaralı

05 Ağustos 2017 14:29

Kaza, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobile 46 NH 289 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Şahin Binici

Etiketler: kaza, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!