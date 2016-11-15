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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Samsunda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

15 Kasım 2016 21:18

Kaza, İlkadım ilçesi Baruthane mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 34 PS 7495 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce yolun solundaki bariyere, ardından da yolun sağındaki kaldırıma çarptı. Kazada, Ayhan Saka (38) ile Serkan Özdemir yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ayhan Saka, kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, trafik kazası


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