Kaza, Vezirköprü ilçe merkezine 9 kilometre mesafede Oymaağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakalı belirlenemeyen iki otomobil Şahinkaya Kanyon yolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazada Arif (23), Muhammet (25), Halil (31), Berat (2) ve Damla Durmuş (5) ile İbrahim Karaca (24), Saadet Yılmaz (49) ve Hasan Öksüzoğlu yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Karaca tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, durumu ağır olan Hasan Öksüzoğlu ve Sedat Yılmaz Samsun'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

