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Samsun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Samsunda trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

05 Şubat 2017 07:58

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında yürüyen yayalar Muhammet Can Sezer, Atanur Karkucak, Nurgül Karkucak ve Naide Sezer'e çarptı. Otomobil daha sonra bir evin bahçe duvarına çarpıp duvarı yıkarak durabildi. Kazada, otomobilin çarptığı 4 yaya ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ağır yaralanan Nurgül Karkucak ile Naide Sezer hayatlarını kaybettiler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 


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