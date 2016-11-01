Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Akdeniz Caddesi ile Pirireis Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çokol idaresindeki 55 AID 37 plakalı kapalı kasa kamyonet, Bilal Kaba'nın kullandığı 55 D 0535 plakalı dolmuşa yandan çarptı. Kazada dolmuşta yolcu olarak bulunan Saliha Kılıç (68), Rana Göksu K.(15) ve Dilara B.(17) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay