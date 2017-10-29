Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı...

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 11. kilometresi Adalar mevkisinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Ç. (30) idaresindeki 53 FM 152 plakalı otomobil, Şerif T. idaresindeki 55 SJ 011 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Orhan Ç. ile İpek Ç. (2) ve Hatice Y. (31) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay