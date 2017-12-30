Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı !

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanver İmamoğlu idaresindeki 55 AKZ 41 plakalı minibüs, Atakum'dan İlkadım istikametine seyir ederken aynı yöne giden Resul Karasu idaresindeki 34 YL 4656 plakalı otomobile arka sol taraftan çarptıktan sonra refüjden takla atarak karşı şeride geçti. Kazada, araç sürücüsü Sanver İmamoğlu ve yanında bulunan Egemen Aslan ile otomobilde bulunan Nesrin Yürek yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay