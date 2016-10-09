Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Evci mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Özbek idaresindeki 28 AH 831 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Oğuz Elmas idaresindeki 34 AB 0284 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Özbek, aynı araçta bulunan Emine Özbek ile Rabia Özbek ve diğer aracın sürücüsü Oğuz Elmas yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay