Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Sakarlı mevkii Samsun-Ordu karayolu 76. kilometresinde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Aydın idaresindeki 34 GFT 61 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma diğerine çarparak devrildi. Araç sürücüsü Hüseyin Aydın kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Hafif Aydın (55), Hava Diner (57), Eda Aydın (10), Güler Gudu (31), 4 yaşındaki Çınar Gudu ve 1 yaşındaki Demir Gudu yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Hafif Aydın adlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

