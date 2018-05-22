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Samsun'da tüfekle 3 kişiyi yaralayan genç yakalandı

Samsun'da tüfekle 3 kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsunda tüfekle 3 kişiyi yaralayan genç yakalandı

22 Mayıs 2018 15:35

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Y.(31) alacak-verecek meselesi yüzünden Sinan Ö.'ye (32) av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırı sırasında Sinan Ö. ile parkta bulunan Şükran D.(57) ve Seçgül S.(66) çeşitli yerlerinden kazara vurularak yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Erkan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlana Erkan Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.  

Muhammer Ay
 

 

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