Yangın, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 Pınar Sokak üzerindeki boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kurumuş otlar tutuştu. Yanmaya başlayan kurumuş otlar, çevredeki bir inşaatın ahşap kalıplarına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangından dolayı inşaat kalıpları zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Gökhan İçkilli