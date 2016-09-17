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Samsun’da tutuşan otlar inşaat kalıplarını yaktı

Samsun’da çıkan ot yangını, inşaat kalıplarına sıçrayarak maddi zarara yol açtı.

Samsunda tutuşan otlar inşaat kalıplarını yaktı

17 Eylül 2016 16:26

Yangın, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 Pınar Sokak üzerindeki boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kurumuş otlar tutuştu. Yanmaya başlayan kurumuş otlar, çevredeki bir inşaatın ahşap kalıplarına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangından dolayı inşaat kalıpları zarar gördü. 

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

Gökhan İçkilli

Etiketler: Samsun


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