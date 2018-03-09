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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul'un da aralarında bulunduğu uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsunda uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

09 Mart 2018 14:08

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı operasyon kapsamında Samsun merkezli İstanbul'un da aralarında bulunduğu 2 ilde bu sabah 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3 kişi İstanbul'da, 9 kişi de Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar ile ara yakalanmalarla birlikte 289,74 gr bonzai, 281 adet ecstasy, 552,7 gram esrar maddesi ile suçtan elde edilen bin 220 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay 

 

 

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