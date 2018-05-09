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Samsun'da uyuşturucu operasyonu:! 15 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Samsunda uyuşturucu operasyonu:! 15 gözaltı

09 Mayıs 2018 11:38

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliğinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla İlkadım bölgesinde dün akşam uygulama yaptı. Gece boyu yapılan denetim ve uygulamalarda 15 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 29 adet ecstasy hap, 2 paket kokain, 2 paket esrar, 82 adet uyuşturucu etkisi doğuran ilaç, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet muşta, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet döner bıçağı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birisinin silahla tehdit suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

 

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