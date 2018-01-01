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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı...

Samsun'da polisin yaptığı takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Samsunda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı...

01 Ocak 2018 14:23

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu F.S. ile E.A.'nın kiraladıkları 34 plakalı otomobil ile bir kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Söz konusu kişilerden uyuşturucu madde satın aldığı ileri sürelen şahıstan 5 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. ve E.A. gözaltına alındı. F.S.'den 7 adet daha ecstasy uyuşturucu hap elde edildi. Narkotik Şubesi Müdürlüğünde sorgulanan F.S. ve E.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay

Etiketler: Samsun, uyuşturucu operasyonu

 

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