Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün İlkadım ilçesi Hastanebaşı mevkisinde uyuşturucu satan torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda ev ve iş yerinde yapılan aramada 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan yaşı 18'den küçük olan 1 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 7 kişinin ise Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları devam ediyor.

Operasyonda paketler halinde bonzai ve esrar, 2 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Muammer Ay