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Samsun'da yakalanan 1'i avukat 3 DEAŞ'lı Sakarya'ya gönderildi

Samsun polisinin operasyonu sonucu yakalanan DEAŞ'lı oldukları iddia edilen 1'i avukat Irak uyruklu 3 kardeş Sakarya'ya gönderildi.

Samsunda yakalanan 1i avukat 3 DEAŞlı Sakaryaya gönderildi

15 Ocak 2017 13:57

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya polisi ile koordineli olarak 4 gün önce Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlemiş, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu Marwan A.S.(37), Safwan A.S.(42) ve Mahmut A.S.(36) adlı kardeşleri gözaltına almıştı. Gözaltına alınan kardeşlerden Marwan A.S.'nin Irak'ta avukat oduğu öğrenildi. Kardeşlerin kaçak yolla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve yaklaşık 1.5 yıldır Samsun'da bulundukları tespit edildi. DEAŞ'ın bomba eğitimini aldıkları iddia edilen 3 kardeş, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek Sakarya'ya gönderildi. Soruşturmanın Sakarya'da devam edeceği öğrenildi. 

Muammer Ay
 


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