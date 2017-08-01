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Samsun’da yangın paniği

Samsun’da bir evde yangın çıktığı ihbarı itfaiyeyi alarma geçirdi. İtfaiye ekipleri ara sokakta bulunan eve ulaşmakta zorluk çekti.

Samsunda yangın paniği

01 Ağustos 2017 18:06

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Mevlevihane Caddesi’nde bulunan Pektaş Apartmanı'nın 3. katından dumanlar çıktığı itfaiyeye bildirildi. Evde bulunan bir çocuk ve 1 ev sakini dumanları görünce kendini dışarıya attı.
İhbar üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ara sokaklara park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri evde yangın olmadığını, elektrik kontağından kaynaklanan bir arıza yüzünden banyoda bulunan elektrikli şofbenden duman çıktığını belirledi.
İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken de aynı zorluğu çekti. 

Erdi Demür
 


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