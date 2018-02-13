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Samsun'da yangında 3 kişi hastanelik oldu

Samsun'da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen üst kattaki 3 kişi itfaiye tarafından yangın merdiveni ile balkondan kurtarılarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın sırasında televizyonun patlama sesine uyanan 6 kişilik aile ise ölümden döndü.

Samsunda yangında 3 kişi hastanelik oldu

13 Şubat 2018 05:49
Samsun'da yangında 3 kişi hastanelik oldu - Tıkla İzle

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kamber Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evin zemin katında oturan Erdal Çelik'in oturduğu evde yangın çıktı. Uykuda olan Erdal Çelik, eşi Lütfiye Çelik ile 4 çocukları patlama sesi üzerine uyanarak ölümden döndüler. Son anda evden kendilerini dışarı atan aile canlarını kurtarırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumanların sardığı üst katta oturan Yılmaz Bel, Meliha Bel ve İkbal Bel itfaiye tarafından kobra diye adlandırılan yangın söndürme aracının merdiveni ile kurtarıldılar. Dumandan zehirlenen Yılmaz Bel, Meliha Bel ve İkbal Bel, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yangının çıktığı evin oturma odasında incelemede bulunan itfaiye ekipleri yangının ara kablo prizinden çıktığını tespit etti. Yangın sırasında evde bulunan televizyonun patlaması sonucu patlama sesine uyanan 6 kişilik ailenin ölümden döndüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etiketler: Samsun, yangın

 

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