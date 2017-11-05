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Samsun'da yolcu otobüsü motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsünün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Samsunda yolcu otobüsü motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

05 Kasım 2017 11:43

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 25. kilometresinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet E. idaresindeki 06 GB 1318 plaka yolcu otobüsü Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken, orta şeritte seyir ederken sol şeride geçiş yapan Gökşen K. (18) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Yolcu otobüsünün arka lastiğini altına aldığı motosiklette yolcu olarak bulunan Yazgı Önal (20) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü Gökşen K. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

 

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