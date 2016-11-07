Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan inşaat işçisi 25 yaşındaki Emrah Kaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 kişiyi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine gönderilen şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Cinayet işlediği kamera kayıtları ile tespit edilen 13 yaşındaki F.K. ise tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi.

Erol Şeker

SAMSUN