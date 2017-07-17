Samsun'daki patlamanın sebebi araştırılıyor

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi İlkadım Bulvarı üzerinde bulunan bir dondurma imalathanesinde saat 09.45'te büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sonucu bitişikteki iş yerlerinin duvarları yıkıldı. İş yerlerinin ve karşıda bulunan evlerinin camları kırıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada 1'i ağır 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından olay yerine Samsun Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, AFAD, UMKE, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik zorlu bir çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Patlamada iş yerleri zarar gören vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Patlama sonucu dondurma imalathanesinin yanındaki oto servis ve tamircilerdeki araçların üzerilerine duvarlar çöktü. Savaş alanına dönen bölgede büyük çapta maddi zarar oluştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, patlamanın meydana geldiği yere giderek burada iş yerleri zarar gören vatandaşlara "Geçmiş olsun" dileğinde bulunarak teselli etti.

"Patlamanın nedenini henüz tespit edemedik"

Samsun İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin yaptığı açıklamada, "Patlama sonrası iş yerinde çıkan yangın diğer iş yerlerine sirayet ederek büyük bir yangın meydana geldi. Patlamanın nedenini henüz tespit edemedik. Tamamen soğutma yaptıktan sonra çıkış sebebi konusunda çalışma yapacağız. Bafra, Çarşamba, Atakum, OSB, Tekkeköy ve merkezden gelen ekiplerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Yangını kontrol altına aldık ve soğutma çalışması sürüyor" dedi.

Valilik: “Patlamada çıkan yangın tamamen söndürüldü”

Samsun Valili, patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde patlama meydana gelmiştir. Olayda 15 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayati tehlikesi olmayan yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Patlama nedeniyle çıkan yangın tamamen söndürülmüştür” denildi.

Muammer Ay - Şahin Binici