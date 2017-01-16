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Samsun'daki rehine krizinden dram çıktı

Samsun’da bir lokantada 5 kişiyi silahla rehin aldıktan sonra polisin müdahalesi ise etkisiz hale getirilip gözaltına alınan engelli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsundaki rehine krizinden dram çıktı

16 Ocak 2017 14:42

Kaza geçirdikten sonra sakatlanan ve koltuk değnekleri ile güçlükle yürüyen şahsın bir akrabasına bankadan 55 bin lira kredi çektiği, akrabasının parayı ödemeyip Batum'a kaçması sonucu kredi borcunun faizi ile 85 bin liraya çıktığı ve bu yüzden bunalıma girerek olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde bulunan bir lokantada dün akşam meydana gelmişti. TEKEL'den emekli olan evli 2 çocuk babası 48 yaşındaki engelli Muhittin D., borçtan dolayı girdiği bunalım sonucu lokantaya silahla girip burada 5 kişiyi rehin almış, polisin kısa sürede olay yerine gelmesiyle rehineleri serbest bırakmıştı. Kafasına silahı dayayan Muhittin D. polise teslim olmamış, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Muhittin D.'nin rehine olayının arkasından dram çıktı. 19 yaşındayken İstanbul Aksaray'da otomobilin çarpması sonucu kaza geçirip o günden sonra sakat kalan Muhittin D.'nin bir akrabasına bankadan 55 bin lira kredi çektiği, akrabasının bu parayı ödemeyip Gürcistan Batum'a kaçtığı ve 55 bin liranın faiziyle 85 bin liraya çıktığı için bunalıma girdiği ortaya çıktı. Muhittin D.'nin pazarlarda çanta satarak bu borcu ödemeye kalktığı ancak başarılı olamayınca çaresiz kaldığı öğrenilirken, yaşadığı olaydan dolayı, "Ben böyle biri değilim" diyerek büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Muhittin D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, rehine olayı dolayısıyla Muhittin D.'den iş yeri sahibi ve çalışanlarının şikayetçi olmadıkları öğrenildi. 

Muammer Ay

  • Samsunda rehine kriziSamsun’da rehine krizi 15 Ocak 2017 23:17

    Samsun’da bir lokantaya gelen silahlı ve engelli şahıs, önce 5 kişiyi rehin aldı, polisin gelmesiyle ikna olup rehineleri serbest bıraktı. Teslim olmak için ikna olmayan…

Etiketler: Cinayet Bürosu, samsun emniyet müdürlüğü, TEKEL


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