Firmanın insanların hayatlarını kolaylaştıran inovasyonlarının bir diğer örneği olan yenilikçi AddWash Akıllı Kapak Teknolojisi, ana kapağın üst kısmında bulunan ve yıkama sırasında ek giysi, deterjan ya da yumuşatıcı eklemeyi mümkün hale getiren ek kapağıyla öne çıkıyor. Uzaktan bağlantıya imkan tanıyan AddWash akıllı kapak teknolojili çamaşır makineleri, yıkama sürecinin tamamının takip edilmesine olanak veriyor. Kullanıcılar evin dışındayken dahi çamaşır makinelerini çalıştırabilirken, makinenin bittiğini bildirim olarak akıllı telefonlarında görebiliyorlar. Bu sayede kullanıcılar zamanlarını daha verimli programlayıp, kendilerine daha fazla vakit ayırabiliyorlar.

’’AddWash 3 ciddi alanda farklı’’

Samsung Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, AddWash çamaşır makinesi hakkından şu bilgileri verdi: ’’Yıllardır yaptığımız gibi dizayn ve inovasyon anlamında yeni bir ürün sunuyoruz. Teknoloji, insanın hayatına anlam kazandırdığı zaman, katma değer sağladığı zaman değerli oluyor. AddWash en önemli özelliği 3 ciddi alanda ortaya koyduğu farklılıklardır. En önemlisi ve hiçbir rakipte olmayan, çamaşır makinesinin kapağın üzerinde ayrı bir kapak var. O kapağı açtığını zaman, unuttuğumuz bir çamaşırı, çamaşır makinesi çalışırken içine ekleyebiliyorsunuz”

Mert Gürsoy sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda, makineyi kullanan bayanlar tarafından bazı çamaşırların koyulması unutulduğu ve bunun büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. AddWash ile makineyi durdurmak zorunda olmadığınız için herhangi bir su boşaltma, yeniden doldurma işlemi yapılmadığı için enerji, su ve zaman kazandırıyor. Sektöre kazandırdığımız en büyük farklılıklardan birisi buydu. İkincisi, özellikle tüketici elektroniği ürünlerinde nesnel internet gündemde. 2020 yılından bütün ürünlerimiz nesnel internet özelliğine sahip olacak. Ürünler kendi arasında birbirini kontrol edebiliyor. Android ve iOS uyumlu uygulamaları indirdiğiniz zaman, çamaşır makinenizi istediğiniz yerde, istediğiniz ayarda kullanabiliyorsunuz. Normalde çamaşır makinesi çalışıp durduğu ve çamaşır içinde kaldığı zaman nem oluyor. Eve gelemden isteğiniz saatte, sadece çalışma programı kadar yani 1,5 saat öncesinden boşaltıp o nem kokusunu yaşamama şansınız var. Tüketiciler uzaktan kumandanın birçok avantajını bu üründe yaşayacaklar.’’

’’Ürün, ’Ecobubble’ sayesinde tasarruflu’’

Ürün hakkında bilgi vermeye devam eden Gürsoy, ’’Üçüncü önemli özelliği ’Ecobubble’. Normalde makinede su, deterjan ve hava var. Bunlar bir araya gelince köpürüyor ve giysilerin içine nüfus ediyor. Bunu yapmak için su, zaman ve enerji harcıyorsunuz. Biz onu ’Ecobubble’ kompartmanı ile suyu, deterjanı ve havayı birleştirerek köpüğü sağlıyoruz. Direkt olarak tambura köpüğü sunduğumuz için zamandan, enerjiden ve sudan kazanmış oluyoruz.Böylece tasarruflu ürün haline geliyor. Üzerindeki akıllı programlarla performansı ciddi şekilde artıyor.Ürünümüz, dört farlı özellikle sektöründe ilk olma özelliği taşıyor. Fiyatı 1999 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor’’ dedi.

14 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımıyla SamsungIoT dünyasının kapılarını açıyor

Global çamaşır makinesi pazarında ikinci sırada yer alan firmanın yıllık 14.1 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptığını belirten Gürsoy,“Teknoloji ile tasarımı bir araya getirerek kullanıcılarımızın beğenisine sunuyoruz. Firma olarak hedefimiz, tüketicilerin ihtiyaçlarına, yaşamlarını kolaylaştıran inovasyonlarla cevap vermek” dedi.

Samsung AddWash Teknolojisi 10 yıl motor garantisi ile birleşiyor

Şık tasarımıyla dikkat çeken AddWash Akıllı Kapak Teknolojisine sahip çamaşır makinesi, çocukların yanlışlıkla açmasını engelleyen ’çocuk kilidi’ gibi temel güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.Bununla birlikte Ecobubble teknolojisiyle 40 kata kadar daha verimli yıkama performansı sunan çamaşır makinesi, çevre dostu olmasıyla öne çıkıyor. Digital Inverter Teknolojisi ile de donatılan ve 10 yıl motor garantisine sahip olan AddWash, üstün enerji verimliliği sağlarken en az düzeyde ses ve uzun süreli performans sunuyor.