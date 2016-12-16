Merkezi Amerika’da bulunan Dünya Açık Su Kuruluşu (WOWSA), her sene dünyanın farklı yerlerindeki Açık Su Yüzme Organizasyonlarını kullanıcıların oyları ile değerlendiriyor ve en iyilerini yayınlıyor. Bu sene WOWSA, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı Dünyanın En İyi Açık Su Organizasyonlarından biri olarak aday gösterdi. 31.12.2016 tarihine kadar WOWSA’nın https://www.worldopenwaterswimmingassociation.com web adresine giriş yaparak, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için oy kullanılabilir.

28 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce sporcu dostluk için, yarışmak için, mücadele etmek ve sınırlarını keşfetmek için İstanbul’da bir araya geliyor. Asya’dan Avrupa’ya kulaç atmanın hazzı, İstanbul Boğazı’nın muhteşem güzellikleri ve taraftarların coşkusu ile birleşerek bu benzersiz etkinliği oluşturuyor.

Boğaziçi Yüzme Yarışı başvuruları 4 Ocak’ta

TMOK’un dünyada büyük bir ilgi ile takip edilen geleneksel etkinliği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için başvurular ise 4 Ocak 2017’de başlayacak.