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Samsung Genel Müdürü Lee-Jae Yong tutuklandı

Güney Kore'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Samsung Genel Müdürü Lee-Jae yong tutuklanırken, Lee Jae, hakkındaki suçlamaları yalanladı.

Samsung Genel Müdürü Lee-Jae Yong tutuklandı

17 Şubat 2017 11:53

Samsung Genel Müdürü Lee Jae-yong üst düzey yetkilileri kapsayan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah erken saatlerde tutuklandı. İddianame kapsamında devlet başkanının yardımcılarına rüşvet vermek de yer alıyor. Lee Jae, siyasi nüfuzunu kötüye kullanarak, Eski Devlet Başkanı Park Geun Hye'nin görevden alınmasına sebep olduğu ve rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Suçlamaları yalanladı

Bu skandaldan sonra şirketin hisse senetlerinde düşüş görüldü. Bir hapishane yetkilisi, Lee'nin televizyon ve masa bulunan tek kişilik hücrede tutulduğunu açıkladı. Samsung şirketler grup sözcüsü, Lee'nin tutuklanmasına itiraz edilip edilmeyeceği ya da kefaletle serbest bırakılmasına yönelik henüz bir karar almadıklarını aktardı. Öte yandan, Lee Jae, hakkındaki suçlamaları yalanladı. 

Etiketler: güney kore, Lee-Jae yong, Samsung


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