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Samsung tersanesinde vinç kazası: 5 ölü

Güney Kore’deki Samsung tersanesinde bir vincin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Samsung tersanesinde vinç kazası: 5 ölü

01 Mayıs 2017 17:22

Güney Kore’nin Geoje adasında bulunan Samsung tersanesinde bir vincin, başka bir vinçle çarpışması sonucu tersanedeki geminin üzerine düştüğü bildirildi. Yetkililer olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti. 

Etiketler: Samsung tersanesi, vinç kazası


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