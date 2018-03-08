Samsung ve Boreas, Türkiye iklimlendirme sektörünün mühendis kadınlarını buluşturdu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Boreas ve Samsung firmaları ‘İklimlendirme sektörünün mühendis kadınları konuşuyor’ adlı panel düzenledi. Panelde Samsung Sistem Klima Ülke Müdürü Okan Tutcu, Açık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, FNP Mühendislik’ten Filiz Pehlivan, Polimeks İnşaat’tan Elif Çalımlı, Çevre Yapı İnşaat’tan Esra Kendüzler, Metta Proje’den Özlem Açıkgöz, AE Arma Elektropanç’dan Ayten Demirtaş ve Essa Mekanik’den Esma Sarıaslan Divrikli konuşmacı olarak yer aldı. Panelde kadınların kadınlar gününün tarihi ve iş dünyasında kadının önemi anlatıldı. Açılış konuşmasının Boreas A.Ş. Pazarlama Müdür Ezgi Temocin ile Samsung Sistem Klima Ülke Müdürü Okan Tutcu’nun yaptığı panelde 300’den fazla katılımcı yer aldı.

Esma Sarıaslan Divrikli: “Kadınları mühendislikte daha fazla görmek istiyoruz”

28 yıldır kendi firması olduğunu söyleyen Esma Sarıaslan Divrikli, “Essa Mekanik Mühendislik firmasının sahibiyim. Sektörümüzde ilk defa böyle bir oluşum söz konusu. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Bunların çok daha fazla olması lazım. Sektörde kadın sayısı az. Daha fazla olursa daha güçlü hissedeceğiz kendimizi. Erkeklerin çok olduğu bir meslek dalı. Zihinsel gücümüzle yaptığımız bir mesleğimiz var. Bedensel bir güce ihtiyacımız yok. Bu meslekte kadınları daha fazla görmek istiyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günüdür. Anma günü değil” diye konuştu.

Türkiye’de kadının olmanın zor olduğunu vurgulayan Ayten Demirtaş, “Ben şantiyeciyim. Şantiyede kadın olmak biraz daha zor. Bütün kadınların yaşadığı zorluklar var. Hepsinin ayrı zorlukları var” dedi.

Elif Çalımlı: “Kadınlar en az erkekler kadar iyi yapar”

28 yıldır bu sektörde olduğunun altını çizen Elif Çalımlı, “Makine mühendisiyim. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınlar, ekonomide ne yazık ki erkeklerin bir adım gerisinden geliyor. Bütün dünyada böyle. Artık çağımız teknoloji çağı. Beyin gücü olan ülkeler ayakta kalıyor. Türkiye’de yarı potansiyelini kadınlar oluşturuyor. Üretim ve ekonominin dışında olmaması lazım. Bizler meslekte çok azız. Kadınlar mühendis, mimar olabilir. En az erkekler kadınlar kadar iyi yapalar. Bu panel için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Esra Kendüzler: “Böyle panellere ihtiyacımız var”

Kadınlar gününün önemine değinen Esra Kendüzler, “Ülkemizde ve dünyada kadınlar ne kadar değer verilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Kendini ispat edememiş kadınlarımıza öncü olmak adına böyle panellere ihtiyacımız var. Samsung ve Boreas firmasına teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Özlem Açıkgöz de kadınlar Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Güne katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bu güne güzel değil, her gün inşallah kadınların değeri bilinir” diye konuştu.

Yüksel Açık: “Kızların makine mühendisliğini tercih etmesinde farkındalık yapmak istiyoruz”

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün 107 yıl önce başlayan bir hareket olduğunu ifade eden Yüksel Açık, “Benim de son derece katıldığım bir görüş. Tüm kadınlar zaten emekçidir. Panelle ilgili Boreas ve Samsung firmaları bir araya geldik. İklimlendirme sektöründe farkındalık yapmak istedik. İklimlendirme sektöründe erkek egemenlik bir yapı olduğunu görüyoruz. Ben de kadın mühendislerin etkinliğini artırmasını istiyorum. Daha fazla kalite, estetik ve etik anlayış getirmekle ilgili kadın mühendislerimizin sayısını artırmak istiyoruz. Daha çok kız öğrencilerin makine mühendisliği bölümlerini tercih etmede farkındalık yapmak istiyoruz. Panele gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Okan Tutcu: “Boreas ile farkındalık yapmak istedik”

Boreas firması ile sektörde kadınlar sayısını artırmaya yönelik farkındalık yapmak istediklerini belirten Okan Tutcu, “Makine mühendisiyim. İzmir doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi makine fakültesi mezunuyum. Mühendis olduğunuz için fakülteye girince kadın oranı sınıfınızda çok fazla olmuyor. İklimlendirme mühendisliği sektöründe kadın oranının ne kadar aşağıda olduğunu gördük. Boreas ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin bir kıvılcım olmasını arzu ediyoruz. Sektörümüze kadınların ilgisi daha fazla olacak bundan sonra. Biz sadece kadın katılımcılar olsun istemedik. Kadın ve erkeklerin yer almasını istedik. Bizim sektörümüzde kadının değerine dikkat çekmiş olacağız” dedi.

Filiz Pehlivan ise Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü ve panelin önemine değindi. Meslek örgütleri içinde kadınların daha aktif görev almaları gerektiğini vurguladı.