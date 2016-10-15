Açıklamada, Galaxy Note7 Değişim Programının eski ve yeni tüm seri Galaxy Note7 cihazlarını kapsayacak şekilde düzenlendiği belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bilgisi dahilinde hazırlanan programın 18 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, kullanıcılardan eski ve yeni seri ayrımı olmaksızın tüm Galaxy Note7 cihazlarını kapatmaları ve değişim programına katılmaları talep edildi.

Değişim programının BTK kaydı olan tüm Galaxy Note7 kullanıcılarına açık olduğu belirtilen açıklamada, hiçbir tüketicinin mağdur edilmeyeceği, kullanıcıların öncelikle ülke çapında 250'ye yakın noktada bulunan Samsung Servis Merkezlerine başvurması istendi.

Cihazını getirene iki farklı seçenek sunulacak

Galaxy Note7 cihazını getiren kullanıcılara tercihleri doğrultusunda iki seçenek sunulacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Galaxy S7 Edge'i (32Gb hafıza) tercih eden müşterilere, 600 lira geri ödeme yapılacak ve telefonlarını herhangi bir Samsung yetkili bayisinden alabilecek. Para iadesini tercih eden müşterilere, 3 bin 600 lira ücret iade edilecektir. Galaxy Note7 aksesuarlara ait bedeller de müşterilere iade edilecek.

MUSTAFA ARIDORU