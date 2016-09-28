Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Teknoloji
  •  » Samsung'dan Galaxy S6 ve S6 Edge için güvenlik güncellemesi desteği... Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge güncellemesi indir

Samsung'dan Galaxy S6 ve S6 Edge için güvenlik güncellemesi desteği... Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge güncellemesi indir

Samsung'dan kullanıcılarına müjde niteliğinde bir haber geldi. Teknoloji devi Note 7 serisindeki skandalın patlak vermesi sonrası bir önceki serilerini (Galaxy S6 ve Galaxy S6 EDGE) kullananlara güvenlik güncellemesi ile destek verdi. Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge güvenlik güncellemesi tıkla indir telefonun güncel olsun

Samsungdan Galaxy S6 ve S6 Edge için güvenlik güncellemesi desteği... Samsung Galaxy S6 ve S6 Edge güncellemesi indir

28 Eylül 2016 11:33

Teknoloji devleri Google ve Samsung, Samsung Galaxy 6 ve S6 Edge için güncelleme için ortak çalışma yaptı.

SAMSUNG GALAXY S6 VE SG EDGE İÇİN GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

Dünyanın önde gelen teknoloji markası Samsung her ne kadar büyük skandala sebebiyet veren Note7 serisi telefonlarını piyasaya sürse de eski telefonlarını da unutmadı ve kullanıcılarının güvenliğini arttırıcı tedbirler geliştirdi.

Samsung, Google ile girdiği işbirliği sonucunda Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 edge telefonları için yeni bir güvenlik güncellemesi yayımlandı.

Avrupa bölgesi için gelen güncellemeyle telefonda bulunan güvenlik açıkları da kapatılıyor. Güncellemenin tam kapsamıysa çok daha büyük sorunların engellendiğine işaret ediyor.

Teknoloji camiasında eylül yaması olarak adlandırılan bu güncelleme ile Google'ın Samsung telefonlarda belirlediği 66 açık ile şirketin belirlediği 9 açık giderilmeye çalışılacak

Eylül yaması güncellemesi olarak telafuz edilen bu güncelleme ile Samsung tarafından birçok sorun da giderilmiş oluyor.

GÜNCELLEMEYİ NASIL YAPACAKSINIZ?

140 MB boyutundaki güncellemeyi yapabilmek için, Galaxy S6 veya Galaxy S7 cihazınızdan Ayarlar/Cihaz Hakkında/Yazılım Güncellemesi menülerini takip etmeniz gerekiyor. (Rıdvan Turşak)

 

İHA / RIDVAN TURŞAK

Etiketler: Galaxy S6, google, güvenlik güncellemesi, S6 Edge, Samsung, Samsung Galaxy S6 Edge güncellemesi nasıl yapılır, Samsung Galaxy S6 güncellemesi nasıl yapılır


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!