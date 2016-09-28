Teknoloji devleri Google ve Samsung, Samsung Galaxy 6 ve S6 Edge için güncelleme için ortak çalışma yaptı.

SAMSUNG GALAXY S6 VE SG EDGE İÇİN GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

Dünyanın önde gelen teknoloji markası Samsung her ne kadar büyük skandala sebebiyet veren Note7 serisi telefonlarını piyasaya sürse de eski telefonlarını da unutmadı ve kullanıcılarının güvenliğini arttırıcı tedbirler geliştirdi.

Samsung, Google ile girdiği işbirliği sonucunda Samsung Galaxy S6 ve Samsung Galaxy S6 edge telefonları için yeni bir güvenlik güncellemesi yayımlandı.

Avrupa bölgesi için gelen güncellemeyle telefonda bulunan güvenlik açıkları da kapatılıyor. Güncellemenin tam kapsamıysa çok daha büyük sorunların engellendiğine işaret ediyor.

Teknoloji camiasında eylül yaması olarak adlandırılan bu güncelleme ile Google'ın Samsung telefonlarda belirlediği 66 açık ile şirketin belirlediği 9 açık giderilmeye çalışılacak

Eylül yaması güncellemesi olarak telafuz edilen bu güncelleme ile Samsung tarafından birçok sorun da giderilmiş oluyor.

GÜNCELLEMEYİ NASIL YAPACAKSINIZ?

140 MB boyutundaki güncellemeyi yapabilmek için, Galaxy S6 veya Galaxy S7 cihazınızdan Ayarlar/Cihaz Hakkında/Yazılım Güncellemesi menülerini takip etmeniz gerekiyor. (Rıdvan Turşak)

İHA / RIDVAN TURŞAK