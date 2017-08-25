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Samsung’un veliahdı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güney Kore’nin eski başkanı Park Geun-hye’nin başkanlıktan düşmesine yol açık rüşvet davasında Samsung Electronics’in Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong beş yıl hapse mahkum edildi.

Samsungun veliahdı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

25 Ağustos 2017 14:11

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 5 ay süren mahkemenin ardından Samsung’un varisini eski Güney Kore devlet başkanının yakın arkadaşı Choi Soon-sil’in vakfına yüksek miktarda bağış yaparak, başkandan menfaat sağladığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum etti. “Davanın asası siyasi güç ile ekonomik güç arasında yakın bağlantılar” diyen Mahkeme başkanı Lee Jin-dong, “Bu dava liderlik transferine hazırlanan Lee Jae-yong’un liderlik devrini kolaylaştırmak için Samsung yöneticilerinin Başkan Park’a rüşvet teklif etmesinden kaynaklanıyor” dedi.

Lee, Samsung Group’un sahibi olan ailenin ceza alan ilk üyesi oldu. Lee’nin temyize başvuracağı bildirildi. 

Etiketler: güney kore


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