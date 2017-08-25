Samsung’un veliahdı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 5 ay süren mahkemenin ardından Samsung’un varisini eski Güney Kore devlet başkanının yakın arkadaşı Choi Soon-sil’in vakfına yüksek miktarda bağış yaparak, başkandan menfaat sağladığı gerekçesiyle 5 yıl hapse mahkum etti. “Davanın asası siyasi güç ile ekonomik güç arasında yakın bağlantılar” diyen Mahkeme başkanı Lee Jin-dong, “Bu dava liderlik transferine hazırlanan Lee Jae-yong’un liderlik devrini kolaylaştırmak için Samsung yöneticilerinin Başkan Park’a rüşvet teklif etmesinden kaynaklanıyor” dedi.

Lee, Samsung Group’un sahibi olan ailenin ceza alan ilk üyesi oldu. Lee’nin temyize başvuracağı bildirildi.