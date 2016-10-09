Şemdinli ilçesinde jandarma karakolunda gerçekleşen bombalı saldırıda 10'u asker 8'i sivil 18 kişi şehit oldu. Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, karakolda görev yapan Samsunlu 2 uzman çavuştan haber alınamadı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezi üzerinde bulunan Durak Jandarma Karakolu önünde araç ve kimlik kontrolü yapılırken, 09.10.2016 Pazar günü PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı sonucunda şu an itibariyle 10 asker şehit, 8 vatandaş hayatını kaybetti. Adı geçen jandarma karakolunda görev yapan ve ikametgahı Atakum ve Yakakent ilçelerinde olan Samsunlu 2 uzman çavuşa ulaşılamadığı bilgisi alınmış olup, netleştiğinde bilgi paylaşımı yapılacaktır."

Erdi Demür