Samsunlu lise öğrencileri, Sevgililer Günü nedeniyle başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için klip hazırladı. Klipte Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de unutulmadı.

Klibin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini yapan Edebiyat Öğretmeni Hilal Gök, “14 Şubat Sevgililer Günü’nde şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek için Samsun Boğaziçi Lisesi olarak böyle bir klip hazırladık. Yaklaşık 140 öğrencimiz ve 20’ye yakın öğretmenimizin destek vererek hazırladığı bu klipte en büyük değerlerimizin şehitlerimiz olduğunu göstermek istedik. En güzel sevginin vatan sevgisi olduğuna inanarak Sevgililer Günü’nü bu şekilde kutlamak istedik” dedi.

Klipte şehitlere sevgi sözcükleri ileten lise öğrencileri de, bu klibi hazırlamaktan gurur duyduklarını dile getirdi.